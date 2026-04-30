平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が1日、開幕する。30日は前検が行われた。9Rは阿部将大、園田匠（44＝福岡）、井上昌己の九州3人が同乗。阿部が先頭なのは疑いようがなかったが、マーク陣は話し合い。結果は「（井上）昌己さんが“3番手”と言ってくださったので甘えさせてもらいます」と園田が番手を回ることに。続けて「昌己さんが“番手で”と言えば、もちろん自分が3番手だった。そこはキングなので。何度もお世