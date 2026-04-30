29日、群馬・渋川市で路上に倒れていた男性がひき逃げされて死亡した事件で、警察は61歳の女を逮捕しました。笹川ルリ子容疑者（61）は29日、渋川市川島の国道で、倒れていた野口正己さん（61）を軽自動車でひき、現場から逃走した疑いがもたれています。野口さんは、バイクで走行中にシカと衝突して転倒したとみられていて、野口さんは別の車にもひかれ、病院に搬送後、死亡が確認されました。笹川容疑者は調べに対して「車で人を