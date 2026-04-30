プロ野球のファーム・リーグは30日、交流戦3試合が行われた。オイシックスは阪神戦（ハードオフ新潟）に9―3で逆転勝ち。先発・石田は5回5安打5奪三振3失点で1勝目（1敗）を挙げた。ウォーカーが8回の5号満塁本塁打など2安打5打点、大川が3安打、中沢が2安打2打点。阪神先発のドラフト5位・能登（オイシックス）は昨季まで所属した古巣相手に5回9安打5失点（自責4）で1敗目。百崎が初回に先制の2号2ラン。井坪が3安打1打点をマ