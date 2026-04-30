2024年の能登半島地震で被災した石川県輪島市立輪島中2年の生徒76人が30日、金沢市役所や金沢市内のホテル、幼稚園などを訪れ、村山卓市長らに被災体験や現地の状況を伝える語り部活動に挑戦した。今後、観光客を相手に語り部をすることも検討している。2年生全員で昨年9月から準備を進め、数人ずつの班に分かれ、語り部をした。金沢市役所の市長応接室には、生徒5人が訪問。「家がミシミシと音を立てた」「空が真っ赤になり爆