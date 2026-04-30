あすから5月ですが、食品の値上げは70品目にとどまっています。ただ、調査した会社は夏にも中東情勢の影響によるナフサの供給不安から値上げが加速する可能性があるとしています。帝国データバンクによりますと、来月に値上げされる食品や飲料は70品目で、去年5月と比べて85.4％減りました。ひと月の値上げ品目が100品目を下回るのは、今年1月以来、4か月ぶりです。分野別では、▼チョコレート菓子などの「菓子」が最も多い38品目