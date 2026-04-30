元大関・豪栄道の武隈親方（40）が30日、大阪市役所を訪れ、10月17日に大阪・おおきにアリーナ舞洲で開催する秋巡業について横山英幸市長に報告した。会場は毎年春場所を開催するエディオンアリーナ大阪より大きな7000人収容。同市によれば、巡業開催地としては最大規模の器を満員にすべく、早速この日から50組100人の市民無料招待の募集や市民先行販売をホームページで開始した。また懇談では武隈親方がJR桜島駅、地下鉄夢洲