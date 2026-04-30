東京・福生市で少年らがハンマーのようなもので殴られた事件で、逃走中の男が公開手配されました。この事件について詳しく見ていきます。警視庁は30日、殺人未遂の疑いで高林輝行容疑者（44）を全国に公開指名手配しました。さらに、警視庁は高林容疑者の逃走直後の映像を公開しています。映像からは上下グレーのスウェット姿で、左手に黒色のバッグを持っているのが確認できます。また、容疑者の母親が30日、報道陣の取材に応じま