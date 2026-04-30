ボクシング主要4団体統一の世界スーパーバンタム級タイトルマッチに臨む王者・井上尚弥選手と挑戦者・中谷潤人選手が30日、試合を2日後に控え公式会見に臨みました。この階級で、WBA・WBC・WBO・IBFと4団体全てのベルトを持つ王者・井上選手は、プロキャリア32戦全勝27KOの目覚ましい成績を残す世界最高峰のボクサーです。これまでライトフライ級、スーパーフライ級、バンタム級、スーパーバンタム級と4階級を制覇し、そのうちバン