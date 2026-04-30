アジア・オリンピック評議会（OCA）は27日、アジア競技大会の開催年を夏季五輪前年に開催するよう調整する計画が進められており、五輪との連携を強化することを目的としていることを明らかにした。新華社が伝えた。OCAの宋魯増（ソン・ルーズン）副会長は取材に対して、「この計画はすでにOCAの執行委員会で承認され、各国際競技連盟との話し合いを進めている。この調整は2030年ドーハアジア競技大会から実施される予定で、開催年