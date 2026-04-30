国家データ局が4月29日、第9回デジタル中国建設サミットで発表した「全国データ資源調査報告（2025年）」によると、中国におけるデータ要素の市場化・価値化のプロセスは著しく加速し、データ資源供給システムやデータ流通システム、データ開発利用システムが連携して進化し、データ資源の規模の拡大からデータ要素の価値の放出へと飛躍していることが明らかになりました。紹介によると、中国の2025年の年間データ生産総量は、前年