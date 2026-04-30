明治安田生命保険は、全国の30〜50代の社会人660人を対象に「理想の男性新入社員」に関するアンケート調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】同率1位：鈴木福1位は、俳優の鈴木福さんでした。子役時代からの息の長い活躍や安定感が高く評価され、「親しみやすい」「謙虚・つつましい」といったイメージで1位に返り咲きました。多様な分野での実績や誠実な人