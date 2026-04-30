赤字予想から一転、営業利益500億円の黒字確保へ日産は2026年4月27日、前回2026年2月12日に公表していた2025年度通期（2025年4月〜2026年3月）の連結業績見通しを大幅に見直しました。最も注目すべきは営業利益の項目で、前回の予想では600億円の赤字としていたものを、今回の修正で500億円の黒字へと1100億円分積み増しています。【画像】ついに登場へ 「新型スカイライン」を画像で見る（30枚以上）この上方修正には複数の