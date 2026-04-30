こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年4月30日(木)9時から5月3日(日)23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。現在、1978年創業の国内LEDライトメーカー・GENTOS（ジェントス）の自転車用ライト「BIKE LIGHT XB-50D」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 GENTOS(ジェントス) 自転車 ライト LED バイクライト 単3電池式 60ル