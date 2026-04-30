ONE OK ROCKが、映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』より「Party’s Over」のライブ映像を公開した。 （関連：【映像あり】ONE OK ROCK、映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』より「Party’s Over」映像公開） あわせて、4月17日より国内で上映中の同映画より、厳選された6曲を収録したライブEPが本日より配信開始。同EPには、「Make It Out Alive