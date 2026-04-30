スコットランドの名門セルティックで４シーズン、主軸としてプレーしてきたMF旗手怜央は今シーズン、不調が指摘されて出番が激減。ここ４試合を見ても、先発出場がない。こうした状況を受けて、セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』は、「最近の重要な試合で出場機会がなかったことを見過ごすのは不可能になっている」と報じた。「現状、28歳の彼は2028年までの契約を結んでいる。だが、ハタテが夏に去ると予想する声は多い