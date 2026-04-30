ＪＲ函館線・小樽築港駅と朝里駅の間の沿線で、漁師の作業小屋が燃える火事がありました。この火事の影響で、ＪＲ小樽駅と手稲の間の上下線で運転を見合わせていましたが、さきほど運転を再開しました。火事発生直後の小樽の情報カメラの映像です。大量の煙が山側に流れているのがわかります。４月３０日午後２時すぎ、小樽市朝里１丁目のＪＲ函館線・小樽築港ー朝里駅間の沿線で、漁師の作業小屋が燃える火事がありました。