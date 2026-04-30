現役を引退した競走馬の支援を目的とした「サラブレッドホースショー・ザ・セカンドキャリア」が３０日、滋賀県大津市にあるラクエドラゴンホースパークで開催された。現役引退後の第二の馬生に向けて再調教を重ね、乗馬など新たな活躍の場に送り出すための取り組みを知らせるイベントで、約１５００人が足を運んだ。トークショーでは武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝が登壇。「こうやって種牡馬、繁殖以外でも活躍できるステ