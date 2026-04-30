お笑い芸人のレイザーラモンＨＧが２７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、細木数子氏を激怒させた２１年前のテレビ収録の様子を振り返った。Ｎｅｔｆｌｉｘドラマ「地獄に堕ちるわよ」のモデルとなった細木氏と０５年に「最初で最後」の共演をしたのがＨＧ。細木氏が出演していたＴＢＳ系「ズバリ言うわよ！」に出演することとなったが、そこで細木氏を激怒させ強制退場させられる騒動を起こしていた。腰を振るギャグで