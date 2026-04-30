大阪地検の元トップから性的暴行を受けたと訴える女性検事。要望が受け入れられなかったとして辞表を提出しました。 「辞めたくないのに…辞めたくないのに…」 「検事の仕事が大好きだった」。ひかりさん（仮名）は無念の思いを胸に古巣を後にしました。 ひかりさんは、大阪地検・検事正だった北川健太郎被告（66）から性的暴行を受けたと訴えていて、北川被告は準強制性交等の罪に問われています。 3月には、法務