神奈川県警本部＝横浜市他人の楽天アカウントにログインし、ポイントを使って不正に物品を購入したとして、神奈川県警などの合同捜査本部は30日、不正アクセス禁止法違反などの疑いで、同県藤沢市の無職横川響容疑者（22）ら男3人を再逮捕した。押収したUSBメモリーに楽天のものとみられる約35万件のIDとパスワードが保存されており、県警は入手先などを調べる。県警によると、2月に詐欺事件で横川容疑者を逮捕し、関係先を家