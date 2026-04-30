俳優の佐藤二朗と橋本愛がＷ主演するフジテレビ系ドラマ「夫婦別姓刑事」第３話が２８日、放送され、四方田誠（佐藤）と鈴木明日香（橋本）ら沼袋署の刑事たちが麻薬密売グループを追って張り込みを続けることに。アジトの目の前にある中華料理屋の店主として、黄色いタオルを巻いた姿で登場した色白の男がコウメ太夫。白塗りにカツラのコスプレ姿のイメージが強すぎて、登場しても「誰？！」と思った人が多かったようで、ＳＮ