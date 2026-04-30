お笑いタレント・やす子（27）が30日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。食べ物にまつわる悩み相談が反響を呼んでいる。やす子は「もう、いい年した大人なのに」と書き出し、自身の“悩み”を投稿。「いまだにホルモンが焼けてるのか焼けてないのか分からない」と明かした。この投稿にフォロワーからは「わかる」「確かに微妙かも」「これだけは永遠にわからない」「あれは年齢関係無いから大丈夫」「大丈夫です50過