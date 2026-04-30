平塚競輪場のG1「第80回日本選手権競輪」が1日、開幕する。30日は前検が行われた。1月の豊橋で誘導妨害失格となり斡旋が止まっていた酒井雄多（30＝福島）が復帰戦を迎える。「レース中にヤバいかなと思った。気の緩みがあったのかな…」と反省した。約4カ月ぶりの実戦はG1の中のG1、ダービー。「特別、ここというのはないけど全体的に鍛えるように練習した。ウエートもしっかりやった」。厚くなった胸板をアピールした。