「デイリースポーツ杯争奪ささはら賞競走」（３０日、尼崎）人気を集めた１号艇の鈴木孝明（２７）＝埼玉・１２３期・Ａ１＝がインから逃げ切って、通算２回目の優勝を尼崎初Ｖで飾った。２着には高野哲史（兵庫）、３着には高橋竜矢（広島）が続き、３連単は８４０円（１番人気）の順当決着となった。あの時と同じ予選首位から手にした優勝戦１号艇。完璧に仕上げた愛機を信じた迷いのない先マイ敢行で一気のＶゴールを決