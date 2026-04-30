経済紙のウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)が「OpenAIは新規ユーザー数と売上高について目標を達成できなかった」と報じたところ、OpenAI側が「社内の雰囲気は信じられないほど前向き」であり当該記事を「典型的な釣り記事」と一蹴する事態になっています。OpenAI Misses Key Revenue, User Targets in High-Stakes Sprint Toward IPO - WSJhttps://www.wsj.com/tech/ai/openai-misses-key-revenue-user-targets-in-high-stak