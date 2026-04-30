ボクシングＷＢＣ世界バンタム級タイトルマッチ（５月２日、東京ドーム）の会見が３０日に都内で行われ、王者の井上拓真（３０＝大橋）が同級４位で元４階級制覇王者の井岡一翔（３７＝志成）との初防衛戦に向けて意気込みを語った。拓真は昨年１１月に那須川天心（帝拳）を退け、同王座を戴冠。大一番に向けて「ワクワクするような一戦。どういう展開になるのかをいろいろな人に見てほしい」と闘志を燃やした。同興行のメイ