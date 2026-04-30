◆プリンシパルＳ（５月３日、東京競馬場・芝２０００メートル＝１着馬に日本ダービーへの優先出走権）大寒桜賞２着のショウグンマサムネ（牡３歳、栗東・佐藤悠太厩舎、父スワーヴリチャード）が好仕上がりだ。ノーザンファームしがらきへの放牧も挟み、４月１９日に帰厩した。中４週で軽めの調整だが、２６日は栗東・ＣＷコースを５ハロン６６秒２―１１秒１でリズム良く駆け抜けた。福田助手は「ここを目標に（放牧に）短期で