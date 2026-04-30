◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（３０日・バンテリンドーム）中日は打線を組み替えた。福永裕基内野手が１０試合ぶりに１番。２番に板山祐太郎内野手、３番にボスラーを起用した。土田龍空内野手は７番・二塁で今季初スタメンだ。中日の先発メンバーは以下１（三）福永２（中）板山３（一）ボスラー４（左）細川５（捕）石伊６（遊）村松７（二）土田８（右）鵜飼９（投）マラー