ボクシング・東京ドーム興行（５月２日）の公式会見が３０日に都内で開かれ、２大世界戦に出場する４選手らが出席。メインイベントの世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチでＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位・中谷潤人（２８＝Ｍ・Ｔ）の挑戦を受ける４団体統一王者・井上尚弥（３３＝大橋）は「まだまだ井上尚弥だというところを証明していきたい」と、ボクシング界の世代交代を許さない強い意欲を示した。１２６人