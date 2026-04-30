◆女子プロゴルフツアーＮＴＴドコモビジネスレディス第１日（３０日、千葉・浜野ＧＣ＝６７０４ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、５年ぶりツアー３勝目を狙う岡山絵里（ニトリ）がツアー記録に並ぶ８連続を含む９バーディー、ボギーなしで大会コース記録タイの６３をマークし、９アンダーで首位発進した。１９歳ルーキーの松原柊亜（しゅあ、フリー）、菅沼菜々（あいおいニッセイ同和損保）が７アンダーで２位、