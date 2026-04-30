【モデルプレス＝2026/04/30】音楽業界の主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて新設したアワード「MUSIC AWARDS JAPAN」（MAJ）より、ノミネート作品・アーティストが決定した。【写真】「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」エントリー作品ラインナップ◆「MUSIC AWARDS JAPAN」ノミネート発表「MUSIC AWARDS JAPAN」は、音楽業界の主