東京・神田にある1884年創業の老舗ケーキ店「近江屋洋菓子店」が2026年4月30日にXを更新した。中東情勢の影響でオリジナルデザインの「ケーキ箱」の仕入れが止まり、無くなり次第、しばらくは無地箱で提供すると報告している。詳しい現状を取材した。焼き菓子用の透明フィルムもストップ「個包装ができなくなるので困っています」近江屋洋菓子店では、人物などのイラストがパステル調で描かれたオリジナルケーキ箱を使用している。