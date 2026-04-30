岡山県庁 岡山県は30日、県が推進する事業の会議の開催通知メールを送信した際、情報漏洩があったと発表しました。 送信先のメールアドレスが表示されない「Bcc」にすべきところを誤って「To」にしていたため、他の送信先のメールアドレスが閲覧できる状態だったということです。漏洩したアドレスは84件で、うち57件は、メールアドレスに個人名が含まれていました。 岡山県によりますと、メ