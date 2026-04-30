実質ＧＤＰ（速報値）（2026年 第1四半期）17:00 結果0.3% 予想0.2%前回0.2%（0.3%から修正）（前期比) 結果0.3% 予想0.3%前回0.4%（前年比) 結果0.5% 予想0.3%前回0.5%（0.6%から修正）（季調前前年比)