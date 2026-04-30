片山財務相が断固たる措置取るタイミング近いと示唆、ドル円一気に１５９．８１まで下落＝ロンドン為替 ロンドン朝方、片山発言が円相場に波乱を巻き起こしている。片山財務相は「いよいよ断固たる措置とるタイミング近づいている」と発言。市場は一気に円高が進行している。ドル円は160.50台から一気に159.81レベルまで急落。クロス円も同様に円買いが強まっている。ユーロ円は187.56付近に高値を伸ばしていたが、発言