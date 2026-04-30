ドル円急落でドル売り圧力波及、ユーロドル一時１．１６９７レベル＝ロンドン為替 片山財務相の強い円安けん制発言を受けてドル円が160円台半ばから159円台後半まで急落した。これを受けてドル全般にドル売り圧力が波及した。ユーロドルは1.1697レベル、ポンドドルは1.3500レベルまで一時買われ、高値を更新。また、米10年債利回りも4.43％付近から4.41％付近へと低下し、ドル売りを支援した面も。NY原油先物は11