妊娠中の対局者への対応について日本将棋連盟の検討委員会は30日、最終報告書を取りまとめました。産前・産後の一定期間、女流棋士を事実上の不戦敗とする将棋の対局規定などについて、制度の見直しが求められた問題で、日本将棋連盟はこの規定を削除したうえで検討委員会を設けて新たな規定を話し合ってきました。検討委員会は30日、最終報告書を発表し、妊娠中の対局者について一律に出場禁止期間を設けることはせず、それぞれの