ことし2月にカナダで発生した銃乱射事件で、被害者の遺族らは29日、容疑者がチャットGPTに犯行をめぐる相談をしていたにもかかわらず警察に通報しなかったとして、オープンAIとサム・アルトマンCEOを提訴しました。この事件はことし2月、カナダ西部ブリティッシュ・コロンビア州の学校などで当時18歳の容疑者が生徒ら8人を射殺した後、自殺したもので、カナダ史上最悪の銃乱射事件といわれています。アメリカメディアなどによりま