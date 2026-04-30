29日に行われた『ONE SAMURAI 1』（有明アリーナ）でロッタンに5ラウンドで勝利し、自らの格闘家としてのキャリアに有終の美を飾った武尊。この試合はフジテレビの地上波でも放送され、多くの格闘技ファンが心を打たれた名勝負となった。【試合後会見フル動画】武尊「戦友としてうれしかった」那須川天心のエールに感謝試合後の武尊は、会場はもちろん放送・配信で見てくれているファンに向けて思いを語ろうとしたが、会場の都