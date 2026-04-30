「ヤクルト−阪神」（３０日、神宮球場）ヤクルトの正遊撃手・長岡秀樹内野手が、出場選手登録を抹消された。今季ここまでリードオフマンとして活躍し首位争いをするチームをけん引してきた。２９日・阪神戦（神宮）は疲労が考慮されて欠場していた。池山監督は、この日の試合前に「ケガじゃない。無理させてしまうと、というところで」と説明。無理をさせないための大事を取っての抹消で、最短１０日間での復帰も視野に入れ