朝稽古で相撲を取る豊昇龍＝東京都台東区の立浪部屋横綱豊昇龍が30日、東京都台東区の立浪部屋で十両明生、新十両大花竜と精力的に20番連続で取った。右肘にサポーターを施していたものの前傾姿勢からの速攻が目立ち「調整はハイペース。20番いくとは思わなかった。体が動いている」と余裕の口ぶりだった。横綱として果たしていない優勝へ向け、5月1日の横綱審議委員会による稽古総見後は出稽古で調整する予定。「体に疲れがど