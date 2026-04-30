東京電力ホールディングスの小林喜光会長は30日、東京都内で記者会見し、会長に招聘する産業革新投資機構の横尾敬介社長について「これ以上ない適任者だ。多方面にわたる深い知見で次のステージに導いてもらいたい」と述べた。