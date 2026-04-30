元人気子役で俳優の小林星蘭（21）が最新ショットを公開し、話題を呼んでいる。【映像】21歳になった小林星蘭（複数カット）2009年、当時4歳でカルピスのCMに俳優の長澤まさみと出演し、注目を集めた小林。その後はフジテレビ系ドラマ「名前をなくした女神」やNHKドラマ「八日目の蝉」など数々の作品に出演。さらに声優としても活躍の幅を広げ、人気アニメ「僕のヒーローアカデミア」では壊理役も担当した。2021年3月には日