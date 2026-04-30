高市早苗首相は30日、三重県桑名市の伊藤徳宇市長と官邸で面会し、特産のハマグリを贈呈された。きっかけは、首相による参院予算委員会での「その手は桑名の焼きはまぐりだ」との駄じゃれ答弁。伊藤氏は「地元の皆さんが喜び、活気づいた」と謝意を伝えた。同席した自民党の石原正敬衆院議員が記者団に明らかにした。首相は「答弁がハマグリの評価を下げるのではないか」と心配したとされ、伊藤氏から地元の好意的な反応を聞く