岩手県大槌町で発生した山林火災で、町は３０日午後４時半、町内に出していた避難指示を全域で解除した。鎮圧には至っておらず、消火活動は続いている。町は一時、町民の約３割にあたる１５５８世帯３２５７人に避難指示を出していたが、２９日に大半の地域で解除し、山間部の一部地域に住む１７世帯２４人の避難指示は継続していた。