元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が30日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「たこ焼きとお酒を楽しんだ日」と書き出した柏木。お酒を片手にキュートな表情を浮かべた。「赤唐辛子と青じそが入っている『金魚』というお酒を飲みましたと紹介。「最高！」と添えた。ファンからは「どの角度からもゆきりんかわいい」「ゆきりんかわいぃ」「かわいすぎるね？！」「美味しいものに出会えて何よりです」「か