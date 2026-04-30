人気韓国グループ・ＳＵＰＥＲＪＵＮＩＯＲのキム・ヒチョルがレギュラーを務める現地のバラエティー番組「知ってるお兄さん」の出演を一時休止することになったと３０日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。ヒチョルは２０１５年の番組放送開始時から、メンバーとして活躍していた。記事によると該当番組の放送局・ＪＴＢＣ関係者はこの日「キム・ヒチョルが健康上の理由で『知ってるお兄さん』を、しばらくお休