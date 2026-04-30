昨年8月にデビューしたCORTIS（コルティス）が、3日連続で韓国Apple Musicで3日連続1位となった。20日に発表した新曲「REDRED」が、28日の同ランキングで1位を死守した。2枚目ミニアルバム「GREENGREEN」を5月4日にリリースする予定で、タイトル曲「REDRED」は先行発表している。同曲は、韓国の各種音楽チャートで上位を占め、29日には、韓国YouTube「急上昇音楽部門」で1位となった。韓国メディアのスターニュースは30日「国内の