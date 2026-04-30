アメリカとイラン双方がホルムズ海峡を封鎖し海上交通が停滞するなか、アメリカが航行再開に向けて新たな国際的な枠組みを画策しているとアメリカメディアが報じました。【映像】ホルムズ海峡の航行再開に向け 米主導「新たな連合」模索ウォール・ストリート・ジャーナルは29日、トランプ政権がホルムズ海峡の航行の再開に向けてアメリカ主導で「海洋自由構想」という新たな国際的な連合を模索していると報じました。アメリ