東京・福生市で29日、男がハンマーで少年らを殴り逃走している事件で、男が母親からの電話も着信拒否し、連絡がつかない状態であることが分かりました。現場からフジテレビ社会部・八重澤亜有美記者が中継でお伝えします。30日の午前中、高林容疑者の母親に話を聞きました。非常に落ち着いた様子で当時の状況を語り、逃走を続ける息子には困った表情で、早く名乗り出てほしいと呼びかけていました。全国に公開指名手配された職業不